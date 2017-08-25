Göreve geldiği günden bu yana Ankara'ya ve Ankaralılar'a hizmet etmek için elinden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteren Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman Ankaralılar için bir projeye daha imza attı.



AHİD ile GATASES İşitme Cihazları Merkezi arasında işbirliği protokolü bugün öğle saatlerinde imzalandı.



AHİD Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede dernek üyelerine özel indirimleri içeren protokol AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ve GATASES İşitme Cihazları Merkezi Tanıtım Sorumlusu Suzan Soluğan arasında imzalandı.



''Derneğimize ve Ankaralılar'a hayırlı olsun'' diyen Yaman, “Alanında uzman ve kaliteli cihazların bulunduğu GATASES İşitme ile üyelerimizin ve üye yakınlarımızın faydalanabileceği güzel bir işbirliğinde bulunduk. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.













