Ağız bakımında doğru bildiğimiz yanlışlar

Çürük diş, diş eti hastalığı, sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklar, sinüzit veya üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan ağız kokusunun, kişinin yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Kışlaoğlu, bu sorunun yanlış bilgilere dayanarak ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.



Çocuklarda süt dişinin erken çekiminin, yeni sürecek olan daimi dişlerde çapraşıklığa ve çene kemiği gelişiminde bozulmalara neden olduğuna vurgu yapan Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu, bu dişlere dolgu yapılması gerektiğini ancak yeterli bilince sahip olmayan ebeveynlerin, "Nasılsa yeni diş gelecek" düşüncesiyle dolgu yaptırmayı düşünmediğini söyledi.



Kışlaoğlu, ağız ve diş bakımında doğru bilinen yanlışları ise şöyle sıraladı:



Sert diş fırçası daha iyi temizler: Yanlış



Dişleri iyi fırçalamak fırçanın sertliğiyle değil, fırçalama tekniğiyle ilgilidir. Genellikle orta sertlikte diş fırçası kullanılması uygundur. Çok sert fırçalar, dişleri aşındırabilir.



Bastırarak fırçalamak, dişleri temizlemek yerine fırça çürüğü dediğimiz aşınmalara neden olur. Dişlerin mine tabakası aşındığı için, alttaki sarı tabaka ortaya çıkar ve dişler daha sarı gözükür. Ayrıca sert fırçalamak, dişlerde hassasiyete ve diş eti çekilmesine neden olur.



Beyazlatıcı içeren diş macunları dişlere zarar verir: Doğru



Diş beyazlatıcı olarak piyasada satılan macunlar aslında dişleri beyazlatmaz. Ayrıca anti-tartar veya sigara içenlere yönelik üretilen diş macunlarında da yoğun miktarda aşındırıcı maddeler olduğu için uzun süreli kullanımda diş minesine kalıcı zararlar verebilir.



Dişleri karbonat ve tuzla fırçalamak dişleri beyazlatmaz: Doğru



Karbonat ve tuz, iri granüllü maddeler olduğu için dişin mine tabakalarını çizer ve aşındırır. Bunun sonucunda dişler parlaklığını kaybeder ve yiyip içtiğimiz besinlerle dişler kısa süre sonra doğal rengini kaybeder.



Diş taşları temizlendikten sonra daha çok diş taşı oluşur: Yanlış



Dişleri düzenli ve doğru fırçalamak, diş taşı oluşumunu engeller. Altı ayda bir diş hekimi kontrolü sayesinde, iyi fırçalayamadığımız alanlarda oluşan diş taşlarının diş hekimi tarafından temizlenmesi gerekir.



Diş fırçalarken diş etlerinin kanaması iyidir: Yanlış



Diş fırçalarken görülen kanamalar, diş eti iltihabının belirtilerinden biridir ve vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurmak gerekir. Diş etlerinin, kanamadan dolayı fırçalanmaması sonucu, mevcut iltihabi durum şiddetlenecektir. Hastalar, kanama olan bölgeyi daha iyi fırçalamalı ve mutlaka diş hekimine başvurmalıdır.



Ağrı olduğunda dişe aspirin, tütün, kolonya, rakı ve tuz koymak ağrıyı keser: Yanlış



Alkol ve alkol içerikli maddelerin diş ve diş eti bölgesine uygulanması, diş etlerinde alkol-aspirin yanığı denilen komplikasyonlara neden olur. Dişlerin üzerine uygulanan tütün, tuz gibi maddelerin de ağrı kesici özellikleri yoktur. Ağrı, ancak mevcut sorun giderildiğinde ortadan kalkar.



Süt dişleri düşecek de olsa dolgu yapılmalıdır: Doğru



Süt dişinin erken çekimi, alttan gelen daimi dişlerde çapraşıklığa ve çene kemiği gelişiminde bozulmalara neden olur. Bu nedenle düşecek de olsa bu dişlere dolgu yapılmalıdır.



Her hamilelik bir diş götürür: Yanlış



Her hamilelikte diş kaybı söz konusu değildir. Ağız bakımının tam olarak sağlanamaması, tedavi edilemeyen çürüklerin varlığı ve diş eti hastalıklarının ilerlemesi durumunda diş kayıpları oluşabilir.



Hamilelikte diş tedavisi bebeğe zarar verir: Yanlış



Aciliyet gerektiren diş tedavileri, hamileliğin her döneminde yapılabilir. Kaynak : İHA