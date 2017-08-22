Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan bir pet shopta meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, emekli olduğu öğrenilen 51 yaşındaki Metin Ç.’nin, arkadaşına ait hayvan satışı yapan dükkana hayvanları sevmek için gelen 8 yaşındaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürüldü.



Dükkandan hızla ayrılan 2 kız çocuğu eve giderek olayı hemen ailelerine anlattı. Zaman kaybetmeden soluğu karakolda alan aileler, şüphelinin eşkalini polise bildirerek şikayette bulundu.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA