Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Erzincan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Erzurum Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri, kentin Kemah ilçesinde teröristlere yönelik arama tarama faaliyeti başlattı. Dereköy Köyü kırsalında yürütülen çalışmalar sırasında güvenlik güçleri, gece saatlerinde 5 kişilik bir grup terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi.



Kaçan 4 teröristin yakalanması için operasyon sürdürülüyor.



Öldürülen teröristten bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet el telsizi, bir adet el dürbünü ve bir adet el bombası ele geçirildi. Kaynak : İHA