CHP'liler el birliğiyle Kılıçdaroğlu'nu gazlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan, İstanbul'a başlattığı 'tahrik yürüyüşü'nde partililerin yoğun gazına geliyor.



Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü yarı yolda bırakacağından korkan CHP'liler ellerinden geldikçe Kılıçdaroğlu'nun moralini yüksek tutmaya çalışıyor.



Halk TV'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan benzer ifadeler kullanarak Kılıçdaroğlu hakkında övgü dolu sözler sarfetti. Kılıçdaroğlu'nun müthiş bir inancı olduğunu herkesten çok daha kararlı bir şekilde yürüdüğünü söyleyen Bülent Tezcan kendilerinin Kılıçdaroğlu'na yetişmekte zorlandığını ifade etti.



Partililerin sürekli bu şekilde açıklamalar yapması Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü yarı yolda bırakmasından korktukları şüphesini akıllara getirdi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel