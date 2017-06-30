USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 4,01 - 4,02

CHP'liler el birliğiyle Kılıçdaroğlu'nu gazlıyor

Tüm umudunu 'tahrik yürüyüşü'ne bağlayan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü yarı yolda bırakmasından korkuyor... Partililer yaptığı açıklamalarda tek bir ağızdan Kılıçdaroğlu'nu gazlıyor...

Siyaset / 30 Haziran 2017 Cuma 16:17
CHP'liler el birliğiyle Kılıçdaroğlu'nu gazlıyor
Video için tıklayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan, İstanbul'a başlattığı 'tahrik yürüyüşü'nde partililerin yoğun gazına geliyor. 

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü yarı yolda bırakacağından korkan CHP'liler ellerinden geldikçe Kılıçdaroğlu'nun moralini yüksek tutmaya çalışıyor.

Halk TV'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan benzer ifadeler kullanarak Kılıçdaroğlu hakkında övgü dolu sözler sarfetti. Kılıçdaroğlu'nun müthiş bir inancı olduğunu herkesten çok daha kararlı bir şekilde yürüdüğünü söyleyen Bülent Tezcan kendilerinin Kılıçdaroğlu'na yetişmekte zorlandığını ifade etti.

Partililerin sürekli bu şekilde açıklamalar yapması Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü yarı yolda bırakmasından korktukları şüphesini akıllara getirdi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nden skandal!. Haberi CHP'li Ataşehir Belediyesi'nden skandal!. Haberi Yine aynı provokasyon Yine aynı provokasyon CHP'liler Adalet yürüyüşünde kamyon şoförüne saldırdı! CHP'liler Adalet yürüyüşünde kamyon şoförüne saldırdı! DSP eski Genel Başkan adayından Kemal Kılıçdaroğlu’na protesto DSP eski Genel Başkan adayından Kemal Kılıçdaroğlu’na protesto CHP korosu kulakları tırmaladı CHP korosu kulakları tırmaladı Halk CHP'nin yürüyüşüne ne diyor?. Halk CHP'nin yürüyüşüne ne diyor?. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı Kılıçdaroğlu o yürüyüşün ayrıntılarını anlattı Kılıçdaroğlu o yürüyüşün ayrıntılarını anlattı CHP'nin kamp alanında gerginlik çıktı CHP'nin kamp alanında gerginlik çıktı Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama O provokatör gözaltında O provokatör gözaltında Yine aynı provokasyon Yine aynı provokasyon Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu terleten soru Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu terleten soru Bakan Tüfenkçi: ‘Teröristler yürüsün’ diye yapmıyoruz Bakan Tüfenkçi: ‘Teröristler yürüsün’ diye yapmıyoruz YPG'yi tanıyan sosyalist Avrupalılar Adalet yürüyüşünde YPG'yi tanıyan sosyalist Avrupalılar Adalet yürüyüşünde CHP'li yöneticiden skandal sözler CHP'li yöneticiden skandal sözler Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz CHP, kurmaca yürüyüş bitmeden kitabını yazmış bile CHP, kurmaca yürüyüş bitmeden kitabını yazmış bile

Genel Başkan YardımcısıKemal KılıçdaroğluBülent Tezcan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı