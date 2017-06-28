İnşaat işçisiydi, 17 ülkeye çikolata ihraç ediyor

Ağrılı Yüksek Kaya (47), 1990 yılında ekonomik sorunlar nedeniyle kardeşleriyle birlikte Kocaeli’ne göç etti. Burada inşaatlarda çalışan Kaya, bir süre sonra otobüs işletmeciliği yapmaya başladı.



9 yıl Kocaeli’nde yaşayan Kaya, daha sonra ise 1999 yılında Kanada’ya göç etti. Burada da bir süre inşaatlarda çalışan Kaya, kendi şirketini kurdu. Kaya, Türkiye’de çözüm sürecinin başlamasıyla beraber, 14 yıl aradan sonra, 2013 yılında Türkiye’ye döndü. Diyarbakır’a yerleşen Kaya, Organize Sanayi Bölgesinde 5 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine Maple Çikolata Fabrikasını kurdu. 2015’in Ağustos ayında 20 çeşitle çikolata imalatına başlayan Kaya, şu anda günlük 13 ton kapasite ile 65 çeşit çikolata üretip, 17 ülkeye ihracat yapıyor. Kaya, ihracat yaptığı ülke sayısını 60’a çıkarmayı hedefliyor.



"Hedefimiz yıllık 20 ton üretim"



İhracat yaptıkları ülkelerin genelde Orta Doğu ve Afrika ülkeleri olduğunu belirten Kaya, "Talepler artıyor. 1,5 milyon dolarlık bir makine var. 2017’nin sonuna kadar onu alabilirsek günlük kapasitemiz olan 13 tonu 20 tona çıkaracağız. Bunun yanında 65 olan çeşidimizi 150’ye çıkarmış olacağız. İhracat yaptığımız ülkeler genelde Orta Doğu ve Afrika ülkeleridir. En büyük tedarikçimiz Irak’tır. Hemen akabinde Kuveyt geliyor. Libya, Lübnan, Yemen, Sudan, Suudi Arabistan gibi ülkeler onu takip ediyor. 2016 yılındaki üretimimizi bin 200 ton ile kapattık. 2017 yılındaki hedefimiz 2 bin ton çikolata ve krem çikolata üretmek. Fabrikamızda pazarlamacılarımızla beraber 52 kişi istihdam ediyoruz. Yan tarafta arsalarımızı aldık. Fabrikamızın yanına 8 bin metrekare kapalı bir alan daha ekleyeceğiz. Hedefimiz 4’üncü yılımızda 60 ülkeye ulaşmak" dedi.



"Diyarbakır’a yatırım yaparken bir korkum olmadı"



Diyarbakır’a yatırım yaparken ne bir kaygısı ne de bir korkusu olduğunu ifade eden Kaya, "Ülkemi seviyorum, memleketimi seviyorum. Diyarbakır bugün Doğu ve Güneydoğu’da en büyük şehirlerden biridir. Genç işsizliğin çok olduğu, göç alan bir şehir. İlk yıllarımızda zorlandık, zorlanacağımızı da biliyorduk ama markamızı dünyaya tanıttığımız zaman pazar payımızın genişleyeceğinden eminim. Yurt dışından Diyarbakır’a gelen misafirlerimiz de bunun göstergesidir. Şu ana kadar hedeflerimin yüzde 20’sini gerçekleştirdim" diye konuştu.

Kaynak : İHA