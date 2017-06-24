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Darbeci Sisi Türkiye'ye ekonomik ambargo istiyor

Mısır'da kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanması için sürekli görüşmeler yapıyor.

Dünya / 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:10
Darbeci Sisi Türkiye'ye ekonomik ambargo istiyor

Terör örgütlerine karşı birlik sağlayamayan Körfez ülkeleri, Katar'a karşı birleşti.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler, ambargo uygulayarak Katar'ın politikalarına yön vermek istedi.

TÜRKİYE KATAR'IN YANINDA

Ambargoya karşı ilk tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelirken, Türkiye'nin Katar'ın sonuna kadar destek olacağı ifade edildi.

Türkiye'nin Katar'a destek olması, Körfez ülkelerini kızdırdı. Suudi Arabistan, Katar'dan Türk Üssü'nün kapatılmasını istedi. Suudilerin bu hamlesinden sonra Mısır da harekete geçti.

'YAKINDA GÖRECEKSİNİZ...'

Mısır'da kanlı bir darbeyle milletin iradesini ele geçiren Sisi, Türkiye'ye de ambargo uygulanması için ikili görüşmeler yürütüyor.

Konuyla ilgili Suudi basınına konuşan Mısırlı diplomat, 'Yakında Katar'a destek veren Türkiye'ye ekonomik yaptırımlara tanık olacaksınız.' diyerek küstah bir açıklamada bulundu.

SON GÖRÜŞME

Mısırlı diplomat, son olarak Sisi'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ile görüştüğünü ifade etti.

CumhurbaşkanıDiplomatAbu DabiRecep Tayyip ErdoğanSuudi Arabistan


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