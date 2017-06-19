CHP'nin İstanbul yürüyüşünde kalp krizi geçiren partili hayatını kaybetti

CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında, dün kalp krizi geçiren Hasan Tatlı hayatını kaybetti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında dün kortejde bulunan Hasan Tatlı kalp krizi geçirmiş, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği partilinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti.



CHP Mamak ilçe örgütünden olduğu öğrenilen Hasan Tatlı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.









Adalet Yürüyüşü'nde kalp krizi geçirdi