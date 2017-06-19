USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

CHP'nin İstanbul yürüyüşünde kalp krizi geçiren partili hayatını kaybetti

CHP Mamak İlçe Örgütü üyesi Hasan Tatlı, CHP'nin İstanbul yürüyüşü sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşam / 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:32
CHP'nin İstanbul yürüyüşünde kalp krizi geçiren partili hayatını kaybetti

CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında, dün kalp krizi geçiren Hasan Tatlı hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında dün kortejde bulunan Hasan Tatlı kalp krizi geçirmiş, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği partilinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti.

CHP Mamak ilçe örgütünden olduğu öğrenilen Hasan Tatlı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.




Adalet Yürüyüşü'nde kalp krizi geçirdi

CHP'liler Adalet yürüyüşünde kamyon şoförüne saldırdı! CHP'liler Adalet yürüyüşünde kamyon şoförüne saldırdı! DSP eski Genel Başkan adayından Kemal Kılıçdaroğlu’na protesto DSP eski Genel Başkan adayından Kemal Kılıçdaroğlu’na protesto CHP korosu kulakları tırmaladı CHP korosu kulakları tırmaladı Halk CHP'nin yürüyüşüne ne diyor?. Halk CHP'nin yürüyüşüne ne diyor?. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı Kılıçdaroğlu o yürüyüşün ayrıntılarını anlattı Kılıçdaroğlu o yürüyüşün ayrıntılarını anlattı Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz CHP, kurmaca yürüyüş bitmeden kitabını yazmış bile CHP, kurmaca yürüyüş bitmeden kitabını yazmış bile FETÖ'nün talimatıyla altın dönem yürüyüşü FETÖ'nün talimatıyla altın dönem yürüyüşü Kılıçdaroğlu: Bir an önce bırakılsınlar Kılıçdaroğlu: Bir an önce bırakılsınlar Uğur Dündar Adalet Yürüyüşü'nde Uğur Dündar Adalet Yürüyüşü'nde Paralel yürüyüş Paralel yürüyüş Mimarlar Odası'ndan Adalet Yürüyüşü'ne destek Mimarlar Odası'ndan Adalet Yürüyüşü'ne destek Emin Pazarcı Kılıçdaroğlu'na o itirafını hatırlattı Emin Pazarcı Kılıçdaroğlu'na o itirafını hatırlattı Adalet yürüyüşüne Ankaralı Turgut desteği Adalet yürüyüşüne Ankaralı Turgut desteği CHP'li vekil sözde adalet yürüyüşünün asıl amacını itiraf etti CHP'li vekil sözde adalet yürüyüşünün asıl amacını itiraf etti

Devlet HastanesiKemal KılıçdaroğluKalp Krizi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı