Bakan Soylu son 9 ayın bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Muş'tan, beraberinde Vali Seddar Yavuz, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Belediye Başkanı Feyat Asya ile Malazgirt ilçesine geçti.



SOYLU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ



Malazgirt'te kaymakam Soner Kırlı, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Uğurlu, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve kurum amirleri tarafından karşılanan Soylu, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



BAKAN ASKERLERE HİTABEN BİR KONUŞMA YAPTI



Soylu, burada askerlere hitaben yaptığı konuşmada, özellikle terörle mücadele konusunda çok önemli bir dönemin içinde bulunulduğunu belirterek, memleketin her noktasında tüm güvenlik güçlerinin anlayış, uyum ve heyecan birlikteliği içinde olduğunu söyledi.



'SADECE BUGÜN JANDARMA 143 OPERASYON YAPTI'



Bugün itibarıyla sadece jandarmanın 143 operasyon yaptığını, sadece Lice'de 10 bin jandarma, polis ve güvenlik korucusunun şu anda uyuşturucuya, terör örgütüne karşı büyük bir kararlılıkla operasyon gerçekleştirdiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:



'Çok açık ve net ki biz onlara nefes aldırmadığımız andan itibaren vatandaşımızın günlük hayatındaki huzur ve refah standardı daha fazla yükseliyor. Burada büyük bir kararlılık ve uğraş içinde olduğumuz açıktır. Bu operasyon çerçevesini kışın da aynı şekilde yürüten bir anlayış belirledik. Elbetteki bütün bunlara nazaran bizim nasıl bir stratejimiz varsa, maalesef birtakım yerler tarafından desteklenen terör örgütünün de kendine ait adımları söz konusu. Altını çizerek söylemek gerekir ki yüzünüz, bakışlarınız, donanımınız, yetkinliğiniz, kuvvetiniz ve arkanızdaki milyonlarca insanımızın duasıyla bugün terör örgütünü mecali olmayan bir noktaya getirdiniz.'



TERÖRLE MÜCADELEDE SON 9 AYIN BİLANÇOSU



9 ayda binin üzerinde teröristin ölü ele geçirildiğine, bunun önemli bir rakam olduğuna dikkati çeken Soylu, terör örgütünden kaçışları ve gelişleri sağlamanın terörle mücadele konusunda kendilerine çok ciddi başarı sağlayacağını vurguladı. Soylu, şu bilgileri verdi:

'Buradan sadece bin 256 barınak ve sığınak son 9 ayda imha edildi. Kato'dan son rakamlar geldi. 107 sığınak. İplerle merdivenler yapmışlar. Kendilerine büyük yaşam alanları oluşturmuşlar. Şu anda terör örgütünü çıldırtan en önemli meseleler birincisi Lice'de, ikicisi İkiyaka Dağlarında üçüncüsü de Kato'da ve diğer bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlardır. Kentlerde aynısını yapıyoruz. Sözde meclisleri emniyet teşkilatımız takip ediyor. Bin 68 ölü, 27 yaralı, 369 sağ, 289 teslim. Son 9 ayın rakamları. Bu ortaya koyduğunuz kararlılığın, dirayetin ve mücadelenin sonucudur. Dikkat de önemli. Son 9 ayda 360 olay engellendi. Bu da önemli bir rakamdır. Bu, güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu başarının sonucudur. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz ve bu melanetten ülkemizi temizleyeceğiz. Bu ekonomimizi güçlendirecek. Gençlerimiz hayallerini, yarına ait umutlarını kuvvetlendirecekler. İnsan kaynağımız daha etkin hale gelecek. Topraklarımız daha bereketli hale gelecek. Kato'da gördük. Beytüşşebap'taki bölgenin tamamı hem mükemmel bir arazi hem muhteşem yaylalar. Yarım milyon hayvan beslenir oralarda. Bu bizim ortak görevimiz.'

