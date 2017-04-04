Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 4 Nisan 1997'de hayatını kaybeden Alparslan Türkeş vefatının 20. yılında anılıyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anma törenine katıldı. Burada gündemi değerlendiren MHP Lideri, binlerce ülkücüye seslendi.



'ALPARSLAN TÜRKEŞ YAŞASAYDI...'



Devlet Bahçeli, 16 Nisan'da yapılacak referandumu hatırlatarak 'Merhum Türkeş bugün yaşasaydı aynısıyla bunu yapardı. Bizlere öğrettiği bu. Fedakarlık, zihni berraklık, vicdani duruluk, siyasi uzak görüşlülük... Merhum Türkeş Bey, devlet bekasına sadakatle bağlılık göstermiştir.



Türkiye'nin tarihi hak ve çıkarlarını korkusuzca müdafaa etmiştir. Türklük dendi mi, akan sular dururdu.







TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE EVET DEDİ BİZ DE EVET DİYORUZ



Türk-İslam ülküsü onunla kök salmıştır. Merhum Türkeş, Türkiye Cumhuriyeti'ne 'Evet' dedi, biz de 'Evet' diyoruz. Çelme takan, önümüze taş koyup geleceğimizi ipotek almaya kalkan siyasilerin uyduruk tezlerini çürütüyor, itiraz ediyoruz. Türkeş'e eleştiri oklarını yöneltenler, bir kez daha başlarını kaldırsalar da onlara müsamaha yoktur.' şeklinde konuştu.



'MİLLET BİTTİ DEMEDEN BU DAVA BİTMEZ'



Bahçeli, şöyle devam etti; 'MHP bitecek diyenlerin kendisi bitmiştir. Millet 'Bitti' demeden bu dava bitmez. MHP silinemez. Bitişimizi gözleyenler tükenişlerinin acısıyla kıvranmaktadır.







'TÜRKEŞ BİZLERE NASIL SESLENMİŞTİ...'



Merhum Türkeş bakınız bizlere nasıl seslenmişti: Türk ne kadar kuvvetlenirse Müslümanlık da o kadar kuvvet kazanır. Tarih bunun ispatıdır. Bu gerçeği göremeyenler MHP'nin düşmanıdır.'