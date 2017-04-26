Sibirya'da askeri uçak düştü

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Buryatya'da eğitim uçuşu esnasında MiG-31 askeri uçağın düştüğünü belirtti.



Uçakta bulunan iki pilotun kendilerini uçaktan atarak kurtuldukları aktarıldı. Askeri havaalanından eğitim uçuşu için kalkış yapan uçağın henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü ve olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. Kaynak : İHA