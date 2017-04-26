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Engelleri yüzerek aştılar

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 yıl önce başlattığı 'Suda Engel Yoktur' projesine katılan otizm, down sendromlu ve mental grubunda yer alan öğrenciler, engelleri yüzerek aşıyor.

Yaşam / 26 Nisan 2017 Çarşamba 12:16
Engelleri yüzerek aştılar
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Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli yüzme antrenörleri, proje kapsamında otizm, down sendromlu ve mental grubunda yer alan 88 öğrenciye hayata bağlanmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla yüzme öğretti.

AA muhabirine açıklamada bulunan yüzme antrenörü Anıl Bulut, sosyal sorumluluk projesi kapsamında neler yapabileceklerini düşünürken, 'Suda Engel Yoktur' projesine dahil olduklarını söyledi.

Proje kapsamında 5 sene önce Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 öğrenci ile başladıkları çalışmalara katılanların sayısının her geçen yıl arttığını ifade eden Bulut, şu ana kadar 88 öğrenciye yüzme öğrettiklerini anlattı.

Yüzmede başarılı olan öğrencilerin yarışmalara da katılarak dereceler elde ettiğini aktaran Bulut, 'Projedeki esas amacımız, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek olmaktı ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimizin öz güvenleri arttı.' diye konuştu.

- Demir: 'Amacımız gençlerimizle beraber başarılara imza atmak'

Yüzme antrenörlerinden Muhsine Dalgıç Demir ise çalışmalara başladıklarında öğrencilerin havuza alışmalarının zaman aldığını, fakat ilerleyen dönemlerde havuza gelme isteklerinin daha da arttığını vurguladı.

Öğrencilerinin bölge şampiyonalarında yarışlara katıldığını belirten Demir, 'Onlarla birlikte çeşitli yarışlara gidiyoruz. Bölge şampiyonalarında dereceye girenler, barajları geçenler Türkiye şampiyonasına gidiyor. Amacımız genlerimizle beraber başarılara imza atmak. Onlara hayatı tanıtmak, sosyalleştirmek ve beraber gezip farklı şehirleri tanıtmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Demir, özel sporcularla çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını, ailelerin de kendilerine destek verdiğini ve öğrencilerin başarısının bu şekilde daha da arttığını kaydetti.

Projeye dahil olan öğrencilerin fiziksel gelişimlerinde olumlu değişimler gözlemlediklerini aktaran Demir, 'Burada içe kapanık, konuşmayan çocuklar da vardı. Çocuklar şu anda bizimle konuşuyor ve iletişim halindeler. Çok ileri bir seviyeye gitmiş durumdayız. Bu projeyi devam ettirmek geleceğe dair planlarımız arasında yer alıyor.' şeklinde görüş belirtti.

- Kayaz: 'Kızım, ayağını suya bile sokamıyordu'

Down sendromlu kızının yüzmeye gelerek engelini aştığını ifade eden Reşide Kayaz ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızının yüzmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Kayaz, 'İlk zamanlarda kızım, ayağını suya bile sokamıyordu. Aldığı eğitimlerle şimdi yüzmede başarılı oldu.' şeklinde konuştu. Kaynak : AA

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