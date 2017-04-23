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Kütahya'da komşu kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya’da, iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, aynı aileden 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 23 Nisan 2017 Pazar 18:30
Kütahya'da komşu kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Göçeri köyünde yaşayan Gazi Battal A. (42) ile komşusu Hüseyin D. (66) arasında geçmişte yaşanan bir husumetten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gazi Battal A., evinden getirdiği av tüfeğiyle Hüseyin D.’ye ateş ederek yaraladı. Bu sırada, kavgayı ayırmak için araya giren Hüseyin D.’nin kız kardeşi Selime Çakır (64), başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Gazi Battal A.’nın, daha sonra çevreye rastgele ateş etmesi üzerine aynı aileden Gazi (43), Sıddıka (17), Gamze (19), Huriye (12) ve Kader D. (9) de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbarın ardından köye gelen jandarma ekipleri, olayın şüphelisi Gazi Battal A.’yı gözaltına aldı.

Selime Çakır’ın cesedi, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Gazi Battal A.’nın, 5 yıl önce yaptığı duvarın yola taşması yüzünden komşusu Hüseyin D. ile mahkemelik olduğu, bu yüzden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

Dumlupınar ÜniversitesiAdli TıpGöçeriEvliya Çelebi112 Acil Servis


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