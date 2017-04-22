Bakan Çelik'ten AB'ye rest

Bakan Çelik, vize serbestiyle ilgili Avrupa Birliği'ne rest çekti.



Çelik, 'Türkiye vize serbestisi açısından her şeyi yapmıştır. Biz kağıdımız hazırladık. Mayıs'ta vereceğiz. Kabul etmezlerse onlar bilir. Terörle mücadele yasasıyla ilgili bir değişiklik yapmayız. Bizim güvenliğimiz için önemlidir. Eğer bu önerilerimiz kabul edilmezse Egedeki mükellefiyetlerimizi yerine getirmeyiz' dedi.