Flaş iddia! 'Putin'den sonra yerine o geçecek'

Konunun teyit edilip edilmeyeceği sorusunu yanıtlayan Peskov 'Burada doğrulama gerektiren bir nokta yok. Nitekim Putin de bu hikâyeye gereken cevabı verdi. Bu nedenle tartışma ve söylentilere yer olamaz' ifadelerini kullandı.



Daha önce Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç'in Putin'e yazdığı bir mektupta bir sonraki başkanın Duma Başkanı Volodin olması yönünde karar alındığını yazdığı iddia edilmişti.



Putin dün, kendisine yöneltilen bu şikayete karşılık, halefini yalnızca Rusya halkının belirleyebileceği yanıtını vermişti.