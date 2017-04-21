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Flaş iddia! 'Putin'den sonra yerine o geçecek'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra yerine Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'in geçeceği iddialarını doğrulamadı.

Dünya / 21 Nisan 2017 Cuma 19:08
Flaş iddia! 'Putin'den sonra yerine o geçecek'

Konunun teyit edilip edilmeyeceği sorusunu yanıtlayan Peskov 'Burada doğrulama gerektiren bir nokta yok. Nitekim Putin de bu hikâyeye gereken cevabı verdi. Bu nedenle tartışma ve söylentilere yer olamaz' ifadelerini kullandı.

Daha önce Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç'in Putin'e yazdığı bir mektupta bir sonraki başkanın Duma Başkanı Volodin olması yönünde karar alındığını yazdığı iddia edilmişti.

Putin dün, kendisine yöneltilen bu şikayete karşılık, halefini yalnızca Rusya halkının belirleyebileceği yanıtını vermişti.

Rusya Devlet BaşkanıRusyaVladimir Putin


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