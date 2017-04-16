CHP Genel Merkezi'nde son durum

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sandıkların açılmaya başlamasıyla CHP Genel Merkezi'ndeki hareketlilikte arttı.



Genel merkezde toplanan bazı partililer halk oylaması sonuçlarını buradan takip etti.



Türkiye genelinde, sandıklar Batı illerinde açıldıkça Hayır oyları Evet ile aradaki farkı büyük ölçüde kapattı ancak Hayır'ın gücü Evet'i geçmeye yetmedi.



GENEL MERKEZDE HÜZÜN HAKİMDİ



CHP'nin genel merkezinde sonuçları takip edenler, Evet'i geçememenin sonucu olarak duygusal anlar yaşadı.





