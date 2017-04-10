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Kalp rahatsızlığı tüm vücudu etkiliyor

Konak Kardiyoloji Tıp Merkezi Halkla İlişkiler Müdürü Cansu Baştak, Kalp Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, yüksek tansiyon, diyabet, kapak ve kalp ameliyatı olan hastalarının kalp sağlığı açısından düzenli kontrolden geçmeleri gerektiğini söyledi.

Sağlık / 10 Nisan 2017 Pazartesi 10:12
Kalp rahatsızlığı tüm vücudu etkiliyor

Kardiyoloji Haftası nedeniyle Konak Kardiyoloji Tıp Merkezi tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Halkla İlişkiler Müdürü Cansu Baştak, kalp sağlığına dikkat çekti. Risk grubunda yer alan hastaların düzenli kalp sağlığı kontrolünden geçmeleri gerektiğini anlatan Baştak, hastaların sağlıklı beslenmeleri ve düzenli spor yapmaları gerektiğini söyledi.

Merkezin düzenlediği etkinlikte vatandaşları da kalp sağlığı hakkında bilgi verdiklerini anlatan Baştak, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan kalpteki bir rahatsızlığın vücudun tüm sistemlerini etkilediğini söyledi.

Öte yandan etkinlikte, tıp merkezi çalışanları ile çocukları neşeli dakikalar geçirdi. Palyoça eşliğinde oynanan oyunlar renkli görüntülere sahne oldu. Kaynak : İHA

Kalp Sağlığı


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