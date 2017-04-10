Kardiyoloji Haftası nedeniyle Konak Kardiyoloji Tıp Merkezi tarafından bir etkinlik düzenlendi.



Etkinlikte konuşan Halkla İlişkiler Müdürü Cansu Baştak, kalp sağlığına dikkat çekti. Risk grubunda yer alan hastaların düzenli kalp sağlığı kontrolünden geçmeleri gerektiğini anlatan Baştak, hastaların sağlıklı beslenmeleri ve düzenli spor yapmaları gerektiğini söyledi.



Merkezin düzenlediği etkinlikte vatandaşları da kalp sağlığı hakkında bilgi verdiklerini anlatan Baştak, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan kalpteki bir rahatsızlığın vücudun tüm sistemlerini etkilediğini söyledi.



Öte yandan etkinlikte, tıp merkezi çalışanları ile çocukları neşeli dakikalar geçirdi. Palyoça eşliğinde oynanan oyunlar renkli görüntülere sahne oldu. Kaynak : İHA