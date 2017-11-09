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MHP'li Yalçın'dan seçim barajı açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Direkt 'Yüzde 10 barajı düşsün' şekliyle bir yaklaşım biçimi yok. Ama ona sıcak bakma var, doğru. Fakat yüzde 10'un devamına da sıcak bakma var. Bu neye bağlı? Şarta bağlıyoruz. Partiler kendi aralarında görüşecekler, konsensüs nerede sağlanıyorsa, ortak akıl nerede oluşuyorsa ona göre hareket etmeyi istiyoruz. Sayın Genel Başkanımızın yaptığı, söylediği bu." dedi.

Siyaset / 09 Kasım 2017 Perşembe 13:24
MHP'li Yalçın'dan seçim barajı açıklaması

Yalçın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, seçim barajına ilişkin açıklamaları konusundaki değerlendirmesi sorulan Yalçın, 'Kanaatimce Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkanımızın demecinde söylemeye çalıştığını gayet doğru anlamış. Tam da kendisinin ifade ettiği gibi.' dedi.

Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

'Genel Başkanımızın sözleri gayet açık. Yoruma falan da gerek yok. Orada bizim söylediğimiz uyum yasalarının bir an evvel gelmesi, 2019 hazırlığının da bir an evvel bitirilmesi. 2019 hazırlığı yapılırken de bir erken seçimin söz konusu olmaması. Şu ana kadar iktidar partisi temsilcilerinin hiçbirinden bir erken seçim işareti görmedik. Aynıyla biz de doğru bulmuyoruz. Önce büyük bir sistem değişikliği gerçekleşecek ve buna iki yılımız var. Bu iki yıl içerisinde ancak yetişir düşüncesindeyiz. Bunlarla uğraşırken yeni bir erken seçime ihtiyaç duyulacağını zannetmiyoruz. Doğru da bulmuyoruz. Zararlı olur hatta. Önce kurumları, müesseseleri bu yeni düzene oturtmalıyız, alıştırmalıyız, paralel hale getirmeliyiz. O düşüncedeyiz. Dolayısıyla baraj konusunda Sayın Başbakan'ın ifadeleri doğru. Esasında aynı şeyi söylüyorlar. Bir an evvel bir araya gelip, bütün siyasi partiler, bakın orada da bir ayrım söz konusu değil, iktidar eminiz ki uyum yasaları ve o yasalar içerisindeki seçim ve siyasi partiler vesaire konuları gündeme getirecek ve bunu tartışacağız. Sayın Genel Başkanımız '5 mi olur, 7 mi olur yoksa 10'da mı kalır, bakalım göreceğiz' derken işte bu tartışmaya işaret ediyordu. Artık bunu konuşalım istiyoruz biz. Söylemeye çalıştığımız bu. Yoksa direkt 'Yüzde 10 barajı düşsün' şekliyle bir yaklaşım biçimi yok. Ama ona sıcak bakma var, doğru. Fakat yüzde 10'un devamına da sıcak bakma var. Bu neye bağlı? Şarta bağlıyoruz. Partiler kendi aralarında görüşecekler, konsensüs nerede sağlanıyorsa, ortak akıl nerede oluşuyorsa ona göre hareket etmeyi istiyoruz. Sayın Genel Başkanımızın yaptığı, söylediği bu.'

Belli kesimlerce bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ve MHP'nin, her seçim öncesinde baraj altı gösterildiğini söyleyen Yalçın, şu anda da bunun yapıldığını belirtti.

Yalçın, 'MHP'nin resmi söylemi dışında, belli çevrelerin bunu inatla yapmasını biz bugünün meselesi ve sıkıntısı olarak görmüyoruz. Yıllardır devam edegelen bir sıkıntı. Her 'baraj altı' dediğinde de seçimde baraj üstü olduğumuzu defalarca ispatladık. Ama o malum çevrelerin bu ısrardan vazgeçmedikleri de bir gerçek.' değerlendirmesinde bulundu.


 Kaynak : AA

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