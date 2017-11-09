Hamsi iki ayda 1,7 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den 1 Eylül-7 Kasım döneminde 16 ülkeye 367 bin 970 kilogram hamsi ihraç edildi. İhracat geliri bu dönemde geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1 milyon 735 bin 352 dolara yükseldi.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi ihracatında geçen sezona göre artış olduğunu söyledi.



Av sezonunun yaklaşık iki ay önce başladığını anımsatan Gürdoğan, ''Ülkemiz, 1 Eylül-7 Kasım 2016 tarihlerinde 15 ülkeye 291 bin 280 kilogramlık ihracat karşılığında 1 milyon 537 bin 548 dolar gelir sağlamıştı. Bu yılın aynı döneminde ise 16 ülkeye ihraç ettiğimiz 367 bin 970 kilogram hamsi karşılığında 1 milyon 735 bin 352 dolar gelir elde edildi.' dedi.



Gürdoğan, hamsi ihracatının, önceki sezonun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 26, değer bazında ise yüzde 13 arttığını bildirdi.



Hamsi ihracatında ilk üç sırada Fransa, Belçika ve İtalya'nın yer aldığını belirten Gürdoğan, önceki sezonda ihracat yapılmayan Almanya, İsveç, Gürcistan, Azerbaycan ve Afganistan'a bu sezon hamsi satıldığını ifade etti.



Gürdoğan, daha önce hamsi ihraç edilen Bulgaristan, Yunanistan, Kosova ve Avustralya'ya ise sezonun bu döneminde hamsi gönderilemediğini aktardı.



Hamsi ihracatında geçen sezonun iki aylık dönemine göre miktar ve değer bazında en fazla artış yaşanan ülkenin Hollanda olduğuna işaret eden Gürdoğan, bu ülkeye yapılan ihracatın 320 kilogramdan 19 bin 692 kilograma, ihracat gelirinin ise bin 649 dolardan 65 bin 85 dolara yükseldiğini bildirdi.



Gürdoğan, hamsi ihracatında 572 bin 667 dolarla en fazla gelirin ise 105 bin 354 kilogram hamsinin gönderildiği Fransa'dan temin edildiğini belirtti.



'İhracatın yüzde 90'ı AB ülkelerine yapıldı'



Gürdoğan, 'Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Avrupa Birliği (AB) tarafından akredite edilmiş tesislerde üretilen hamsi, ağırlıklı olarak AB ülkelerine ihraç ediliyor. İhracatın yüzde 90'ı AB ülkelerine yapıldı.' diye konuştu.



Bu ülkelere dondurulmuş olarak sevk edilen hamsinin daha çok Türk vatandaşları tarafından tercih edildiğini belirten Gürdoğan, konserve olarak ihraç edilen hamsinin ise daha uzak mesafelerdeki ülkelere gönderildiğini dile getirdi.



Gürdoğan, yeni sezonda ürün rekoltesindeki fazlalığa bağlı olarak ihracatta da artış beklendiğini belirterek, 'Sektör ihracatının bu yıl, önceki sezona oranla daha verimli olacağını öngörüyoruz.' değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : AA