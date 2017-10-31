Star TV'nin yeni disizi Hayat Sırları ilk bölüm 4. tanıtım fragmanı

İddialı yapımlara imza atan Star TV, dizileri arasına hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir dizi olan Hayat Sırları'nı ekliyor. Dev oyuncu kadrosu ve yayınlanan ilk tanıtımıyla merak uyandıran Hayat Sırları ne zaman başlıyor? Hayat Sırları dizisi oyuncuları kimler?
Çok yakında Star TV'de olmaya hazırlanan Hayat Sırları başrol oyuncuları arasında; Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker gibi başarılı isimler bulunuyor.
Most Production kalitesiyle ekrana gelecek olan Hayat Sırları'nın senaryosunu Mahinur Ergun kaleme alırken, genel yönetmenliğini Gül Oğuz'un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Murat Can Oğuz oturuyor. Peki, merakla beklenen dizi Hayat Sırları ne zaman başlıyor?