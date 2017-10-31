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Star TV'nin yeni disizi Hayat Sırları ilk bölüm 4. tanıtım fragmanı

İddialı yapımlara imza atan Star TV, dizileri arasına hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir dizi olan Hayat Sırları'nı ekliyor. Dev oyuncu kadrosu ve yayınlanan ilk tanıtımıyla merak uyandıran Hayat Sırları ne zaman başlıyor? Hayat Sırları dizisi oyuncuları kimler?

Televizyon / 31 Ekim 2017 Salı 17:02
Star TV'nin yeni disizi Hayat Sırları ilk bölüm 4. tanıtım fragmanı

Çok yakında Star TV'de olmaya hazırlanan Hayat Sırları başrol oyuncuları arasında; Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker gibi başarılı isimler bulunuyor.

Most Production kalitesiyle ekrana gelecek olan Hayat Sırları'nın senaryosunu Mahinur Ergun kaleme alırken, genel yönetmenliğini Gül Oğuz'un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Murat Can Oğuz oturuyor. Peki, merakla beklenen dizi Hayat Sırları ne zaman başlıyor?

 

Hayat Sırları ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Hayat Sırları ilk bölümüyle 1 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de seyirci karşısına çıkacak.

Hayat Sırları hikayesi...

Hayat Sırları, yıllardır sırtlarında taşıdıkları, kimseye anlatamadıkları büyük sırları, ilmek ilmek ördükleri mutlu yuvalarına bomba gibi düşen Kuzgun ailesinin sevgiyle sarmalanmış, sıcacık ama bir o kadar da tehlikelerle dolu hikayesini anlatıyor. Bir tarafta Burak ve Seher'in kalpleri acıtan, tutkulu ve gizemli aşk hikayesine tanık olurken, diğer taraftan Kuzgun ailesinin yaşadığı Hayat Apartmanı'nın ve Kuzgun mutfağının her bir merdivenine, duvardaki her çatlağına sızan sımsıcak sevgi dolu hikayesine ortak olacağız.

GizemliHayat Sırları DizisiHazar ErgüçlüAhmet Mümtaz TaylanDevrim Yakut


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