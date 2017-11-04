USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara’da seyir halindeki otomobile başka bir araçtan açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 04 Kasım 2017 Cumartesi 00:45
Pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Pursaklar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Protokol Yolu'ndan şehir merkezi istikametinde seyreden Kadir K.'nın kullandığı 34 PD 9693 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen başka bir aracın içindeki kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Kurşunların hedefi olan otomobil sürücüsü Kadir K. ağır yaralandı. Araç, Karacaören Kavşağı'nda Muhammed B.'nin kullandığı 26 BN 230 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Sürücü Kadir K. vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle hayatını kaybederken, kazanın etkisiyle takla atan 34 PD 9693 plakalı otomobilde 3, 26 BN 230 plakalı otomobilde ise 2 kişi yaralandı. 26 BN 230 plakalı araçtaki yaralılardan birinin vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandığı öğrenildi.



Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen araçların yanına gelerek yaralılara yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan 112 Acil Servis ekipleri, şahısların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, saldırganların kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yol üzerindeki MOBESE'lerin görüntülerini izlemeye alan ekipler, çevrede arama çalışması başlattı. Olaydan haberdar olarak gelen cenaze yakınları sinir krizleri geçirdi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Kaynak : İHA

Olay Yeri İncelemeKaracaörenPolis EkipleriSağlık Ekibi112 Acil Servis


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı