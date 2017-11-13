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Rus uçakları pazar yerini vurdu: 43 ölü

Suriye'de Rus uçakları, muhaliflerin kontrolündeki Halep'e bağlı Etarib ilçesini bombaladı. Kasabada hayatını kaybedenlerin sayısı 43'ü yükseldi.

Dünya / 13 Kasım 2017 Pazartesi 21:14
Rus uçakları pazar yerini vurdu: 43 ölü

Suriye'de, Halep ilinin batısındaki Etarib'de pazar yerine gerçekleştirilen hava saldırısında en az 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçakları Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Etarib'te pazar yerine üç hava saldırısı düzenlendi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) iletişim sorumlularından Halid El-Hatip, yaptığı açıklamada İdlib gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alan ilçede saldırı sırasında 100 kadar kişinin bulunduğu pazar yerinde en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Beyaz Baretliler onlarca evin zarar gördüğü hava saldırısı sonrası enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Hava SaldırısıİdlibSuriyeSaldırı


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