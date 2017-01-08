USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım ile Neçirvan Barzani'nin görüşmesi başladı!..

Reina'daki noel baba ilk kez konuştu

Reina katliamında ikinci saldırgan olduğu iddia edilen ancak daha sonra işyerinin servis elemanı olduğu anlaşılan Noel Baba kıyafetli çalışan Selçuk Ş., önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel / 8 Ocak 2017 Pazar 09:56
Reina'daki noel baba ilk kez konuştu

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından mekânda Noel Baba olarak çalışan servis elemanını olduğu ortaya çıkmıştı. Reina'da 9 yıldır çalışan ve o gece Noel Baba kostümü giyen Selçuk Ş.'(33) ilk kez konuştu. Her yıl müşterilere şirinlik olsun diye bu kıyafeti giyip içecek servisi yaptığını, fotoğraf çektirdiğini söyleyen Selçuk Ş., o geceyi anlattı.

'SAKİN OLUN DİYE İNSANLARA BAĞIRDIM'

'Saat 01.15 sıralarında 'Tak Tak!' diye silah sesleri geldi. Şampanya ya da konfeti patlatılıyor sandım. Etrafa baktım, insanlar üzerime doğru koşuyordu. Merdivenlerden yazlık restoran kısmına indim. İçeride Hollanda'dan gelen kız arkadaşım ve arkadaşları vardı. Silah sesleri bir dakikadan fazla sürdü. Kız arkadaşımı bulmak için yukarı çıktım. Onu ve arkadaşlarını saklanırken buldum. Biz kaçarken insanlar da peşimizden gelmeye başladı. Nereye gideceklerini bilmiyorlardı. İnsanlara 'Sakin olun' diye bağırdım. Mutfak kısmındaki odaya girip saklandık. 15-20 kişiydik. Eşi ölen bir Lübnanlı kadın ağlıyordu. Kapının önüne gelen yaralı bir kadını daha içeri alıp kapıyı kapattık. Elimize ne geçtiyse kapının önüne yığdık. Yaralı bir kadına tampon yapıp kanını durdurmaya çalışıyorduk.' Odada yaklaşık yarım saat kaldıklarını söyleyen Selçuk Ş., şöyle devam etti: 'Bu arada telefonla arkadaşlarımız bizi arıyor, biz de polisi arayıp saklandığımız yeri tarif ediyorduk. Sonra Özel Harekât polisi gelip bizi odadan çıkardı.'

'BENİ GÖRSEYDİ YAŞIYOR OLMAZDIM'

Reina'da Noel Baba kıyafetli kişinin sadece kendisi olduğunu söyleyen Selçuk Ş., saldırganı hiç görmediğini belirtti ve şöyle konuştu: 'Görseydim zaten şu an yaşıyor olmazdım. Noel Baba kıyafetiyle beni görseydi, belki de bütün şarjörü üzerime boşaltırdı. Bu kıyafeti her sene ben giyiyorum. Müşterileri memnun etmek için böyle bir şirinlik yapıyoruz.' Saldırı sonrasında Noel Baba kıyafetli bir kişiden bahsedildiğini, bunun terörist olduğunun söylendiğini hatırlatan Selçuk Ş., 'Bunları okuyunca şaşırdım. Kamera görüntülerinde her şey var. O gece gidip emniyette ifade verdim. İçeride birden fazla saldırgan var mıydı, onu bilmiyorum' diye konuştu. Kaynak : Habertürk

Katliamın pimi Amerikan malı Katliamın pimi Amerikan malı İşte o teröristin kaçış yolu İşte o teröristin kaçış yolu Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti Görgü tanığı saldırı anını anlattı Görgü tanığı saldırı anını anlattı Gece kulübüne silahlı saldırı Gece kulübüne silahlı saldırı İstanbul Ortaköy'de silah sesleri İstanbul Ortaköy'de silah sesleri Reina saldırısında ilginç detay Reina saldırısında ilginç detay Polis ‘Zabiuallah’ın peşinde Polis ‘Zabiuallah’ın peşinde Silivri'de 'Reina' operasyonu Silivri'de 'Reina' operasyonu Teröristin İlk Hedefi Orası Mıydı ? Teröristin İlk Hedefi Orası Mıydı ? Hürriyet yine algı operasyonu peşinde Hürriyet yine algı operasyonu peşinde Şamil Tayyar'dan kritik uyarı Şamil Tayyar'dan kritik uyarı Teröristin fotoğrafı parklara asıldı Teröristin fotoğrafı parklara asıldı Teröristinin ailesi gözaltına alındı Teröristinin ailesi gözaltına alındı Rita'nın acı paylaşımı: Ölüp anneme kavuşurum Rita'nın acı paylaşımı: Ölüp anneme kavuşurum İşte Reina saldırısını düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı İşte Reina saldırısını düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı

Noel BabaKameraHollandaYılbaşı GecesiSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı