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ABD'deki vatandaşlarımıza uyarı!

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı’nda silahlı bir kişinin kalabalığa ateş açtığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ABD'de bulunan vatandaşlarımızı uyardı.

Güncel / 7 Ocak 2017 Cumartesi 01:30
ABD'deki vatandaşlarımıza uyarı!

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda silahlı bir kişinin kalabalığa ateş açtığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ABD'de bulunan vatandaşlarımızı uyardı.

Yaşanan saldırı sonrası, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye destek veren ve 15 Temmuz'da vatandaşlarımızı şehit eden FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e sahip çıkan ABD'ye başsağlığı dileyen Gökçek, 'Ama unutmayalım, besle kargayı oysun gözünü' dedi.

ABD'DEKİ VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Saldırının ardından ABD'deki vatandaşlarımıza uyarıda bulunan Gökçek, ABD'de büyük havaalanlarından uzak kalınması çağrısında bulundu ve ABD Büyükelçisi John Bass'a endişeli olduğumuzu belirtti.

İşte Gökçek'in tweetleri:



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