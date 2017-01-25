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Öldükten 1 ay sonra telefon sinyali alındı!

Platonik aşığı tarafından 1 ay önce öldürülen Türkan Sarıkaya'nın cinayet soruşturmasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

3. Sayfa / 25 Ocak 2017 Çarşamba 11:17
Öldükten 1 ay sonra telefon sinyali alındı!

Polis, platonik aşığı tarafından öldürülen Türkan Sarıkaya'nın SIM kartının sinyalini tespit etti. Vahşi cinayeti bu sinyal çözecek.

Adana'da 8 Şubat 2016 tarihinde kendisi ve nişanlısını ölümle tehdit eden platonik aşığı tarafından öldürülen Türkan Sarıkaya (28) cinayetiyle ilgili yeni bir delil ortaya çıktı.



Olay gecesi SIM kartı kırılarak bloke edilen genç kıza ait telefon hattı cinayetten bir ay sonra sinyal verdi. Sarıkaya’nın ailesi, hattın açık kalması için düzenli ödediği faturalarda 2016 Mart ayında artış olduğunu fark edip, bunun kırılarak imha edilen cep telefonunun açılarak kullanıldığı anlamına geldiğini savundu.

Mahkeme, hatta ait HTS kayıtlarının incelenip Sarıkaya ile Fikirdeşici arasındaki Whatsapp görüşmelerinin mercek altına alınmasına karar verdi.


Kaynak : Akşam

PolisTelefon HattıWhatsapp


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