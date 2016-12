Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bugüne kadar ABD, YPG'ye silah vermiştir, nokta.' ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, 'Amerikanın içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı Operasyonumuza havadan destek vermiyor.' dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A haber canlı yayınında yaptığı açıklamada Türkiye ve Rusya'nın üzerinde çalıştığı Suriye'deki ateşkesin her an başlayabileceğini söyledi. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre, barış müzakereleri ateşkesten sonra başlayacak. Reuters haber ajansı, Çavuşoğlu'nun sözlerini 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.



Rus ve Türk yetkililerin bugün tekrar bir araya geleceğini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ruslarla bir anlaşma yapmak üzereyiz, her şey yolunda giderse. İki metin üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.



'ESAD'LA MASAYA OTURMAYACAĞIZ'



Şam rejimi lideri Beşar Esad'la görüşmenin söz konusu olmadığını vurgulayan Dışişleri Bakanı, "Biz Astana'da Esad ile masaya oturmayacağız. Öyle bir şey söz konusu değil" dedi.



Çavuşoğlu, ayrıca Hizbullah'ın da aralarında bulunduğu Suriye'deki tüm yabancı savaşçıların ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirtti.



Türkiye ve Rusya'nın garantör olduğunu aktaran Çavuşoğlu, İran'ın Şam rejimine garantör olup olmayacağının henüz netleşmediğini dile getirdi.



'ABD SİLAH VERİYOR, NOKTA!'



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamaya yanıt veren Çavuşoğlu, şu sözleri sarfetti:



"ABD'nin içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı'na destek vermiyor, PYD ve YPG'ye silah desteği veriyor nokta! Onlarda çok iyi biliyor bizde çok iyi biliyoruz. ABD YPG'ye silah vermiştir nokta! Fırat Kalkanı'na destek vermemelerinin nedenini size söyleyelim: YPG ABD'ye baskı yapıyor. Onlar terör koridoru oluşturmaya çalışıyor. Rakka'da YPG'yi ABD kullanmak istiyor. YPG'de sen beni kullanmak istiyorsan Türkiye Rakka'da başarılı olmamalı ve bizim oluşturmak istediğimiz koridora engel olmamalılar."



Washington'ın PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolü altındaki Menbic'te Ankara'ya verdiği sözleri tutmadığını ifade eden Dışişleri Bakanı, "Menbic terörden temizlenip halka verilmeli, orada hala YPG unsurları var. Fırat'ın doğusundan gelen herkesin Menbic'i terketmesi lazım" diye konuştu.