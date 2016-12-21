Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, seferlerinden bazılarını iptal ettiğini açıkladı.



BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya).



İDO'nun sitesinden yapılan açıklamaya göre ise iptal olan seferler şu şekilde:



07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy, 12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa ve 18.45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma. Kaynak : İHA