'Saldırgan 1994 Aydın doğumlu Mevlüt Mert Altıntaş'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan ise polis ile girdiği çatışmada öldürüldü.



Saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Saldırı Türk-Rus dostluğunu gölgelemeyecek' denildi.



İçişleri Bakanı Soylu, saldırganın çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu açıkladı.



İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi:



'Bugün saat 19.05 sularında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' adlı fotoğraf sergisinde Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov, konuşması esnasında silahlı bir saldırıya uğramıştır. Kaldırıldığı Güven Hastanesinde saat 19.53'te hayati bulgularının olmadığı tespit edilmesine rağmen hemen yapılan canlandırma müdahalesine cevap alınamamış ve kıymetli dostumuz, Sayın Büyükelçimiz hayatını kaybetmiştir.







SALDIRGANIN KİMLİĞİ

Saldırgan 24 Haziran 1994, Aydın Söke doğumlu. Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu mezunu ve halen Ankara Çevik Şube Müdürlüğünde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş.'

