CIA Ajanından itiraf!

Irak devrik lideri Saddam Hüseyin'in 2003'te yakalandıktan sonra CIA tarafından sorgulanması kitap haline geldi. Saddam'ın sorgusunu yürüten CIA ajanı John Nixon 'Başkanı Sorgulama: Saddam Hüseyin'in sorgusu' (Debriefing The President: The Interrogation Of Saddam Hussein) adını verdiği kitabında o dönem Irak'ın devrik lideriyle yaptığı konuşmaları aktardı.



Saddam'ın bilinenin tam tersini kendisine aktardığını iddia eden Nixon, 'Onu dinlediğimde bu duruma oldukça şaşırdım' dedi.



Kitabında tarihin Saddam'ı haklı çıkardığını savunan John Nixon, Saddam Hüseyin'in yakalandıktan kısa bir süre sonra kendisine, 'Irak'ı yönetemeyeceksiniz, Başarısız olacaksınız çünkü Irak'ı tanımıyorsunuz. Dilini, insanını, tarihini ve kültürünü bilmiyorsunuz. Çok yakında Irak'ı yönetmenin ne kadar zor olduğunu siz de anlayacaksınız' dediğini yazdı.



Eski CIA ajanı Nixon ayrıca ABD'nin işgalden önce ortaya attığı iddiaların Saddam Hüseyin tarafından kesin bir dille reddedildiğini aktardı.









2003 yılında yakalanan Saddam Nixon'a Irak'ın iklim koşullarıyla insanların davranışları arasında bir ilişki olduğunu ve 2004 yılında yaza doğru ülkede olayların başlayacağını aktarmış. Tarih daha sonra Saddam'ı haklı çıkardı. 2004 yılının Nisan ayında ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle El Kaide, Mehdi Ordusu ve Baas partisi taraftarları arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda bin 342 Sünni ve Şii savaşçı hayatını kaybederken, koalisyonun kaybı 383 olarak açıklandı.





Nixon Saddam'ın ayrıca 'Irak hükümetinin El Kaide bağlantıları var' iddiasını reddettiğini ve 11 Eylül saldırılarına hiçbir şekilde destek vermediğini kitabında belirtti. Nixon'a göre Saddam 11 Eylül saldırılarını Amerika ve Irak ilişkileri açısından yeni bir sayfa olarak gördü. ABD yönetiminin 2001'de meydana gelen saldırıdan sonra köktenciliğe karşı vereceği savaşta Ortadoğu'da seküler bir yönetim olarak Irak'a daha fazla güveneceği Saddam'ın düşünceleri arasında bulunuyormuş.







Kitapta Irak'ın kimyasal silaha sahip olmadığını aktaran Saddam Hüseyin'in Amerikan halkının cahil olduğunu ve Irak'ın sonunu getireceklerini söylediği belirtildi. Nixon kitabında, Saddam Hüseyin'in Irak'ın kimyasal silah kullanmayacağı yönünde konuşmalar yapmasıyla birlikte kendisine Halepçe katliamını sorduğunu ve devrik liderin sinirlenerek, 'Sizden de başkanınızdan da korkmuyorum. Ülkemi korumak için ne gerekiyorsa onu yaparım' dediğini ve daha sonra sakince 'O kararı ben almadım' ifadelerini kullandığını aktardı.



2003 yılında yakalanan Saddam Hüseyin Amerika'nın atadığı geçici hükümetin yönetiminde yargılanmış ve 1982 yılında Duceyl'e 148 Iraklı Şii'nin öldürülmesinden sorumlulu tutularak 5 Kasım 2006'da idama mahkum edildi.



Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi. John Nixon, 'Başkanı Sorgulamak: Saddam Hüseyin'in Sorgusu' adını verdiği kitabı Saddam'ın idamının 10. yıl dönümünden bir gün önce 29 Aralık tarihinde raflarda yerini alacak.