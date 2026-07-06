Altın Düşüşte! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Piyasaların açılmasıyla günün erken saatlerinde son iki haftanın zirvesine yakın seyreden altın adeta tepetaklak oldu. Kısa süren yükselişin ardından sarı metal hızla değer kaybetmeye başladı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 6 Temmuz 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.169,88 dolar
Satış: 4.170,71 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.700,93 TL
Satış: 5.897,62 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 40.092,48 TL
Satış: 40.856,28 TL
TAM ALTIN
Alış: 40.767 TL
Satış: 41.097 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.985,76 TL
Satış: 20.490,02 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 10.023,79 TL
Satış: 10.244,84 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 6.265,13 TL
Satış: 6.266,44 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.169,88 dolar
Satış: 4.170,71 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.700,93 TL
Satış: 5.897,62 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 40.092,48 TL
Satış: 40.856,28 TL
TAM ALTIN
Alış: 40.767 TL
Satış: 41.097 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.985,76 TL
Satış: 20.490,02 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 10.023,79 TL
Satış: 10.244,84 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 6.265,13 TL
Satış: 6.266,44 TL