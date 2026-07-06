Altın Düşüşte! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Piyasaların açılmasıyla günün erken saatlerinde son iki haftanın zirvesine yakın seyreden altın adeta tepetaklak oldu. Kısa süren yükselişin ardından sarı metal hızla değer kaybetmeye başladı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 6 Temmuz 2026 altın fiyatları...Alış: 4.169,88 dolarSatış: 4.170,71 dolarAlış: 5.700,93 TLSatış: 5.897,62 TLAlış: 40.092,48 TLSatış: 40.856,28 TLAlış: 40.767 TLSatış: 41.097 TLAlış: 19.985,76 TLSatış: 20.490,02 TLAlış: 10.023,79 TLSatış: 10.244,84 TLAlış: 6.265,13 TLSatış: 6.266,44 TL