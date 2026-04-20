Bakan Duyurdu! Girişimcilere Dev Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı'nın 2026 yılı 2. dönem başvurularının resmen başladığını duyurdu. Yenilikçi fikirleri desteklemeyi hedefleyen program kapsamında girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sunulacak.Girişimcilik ekosistemini canlandırmak amacıyla hayata geçirilen programın yeni dönemi için takvim netleşti. Girişimciler, başvurularını 20 Nisan – 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Destek programı, özellikle katma değerli üretim ve teknoloji odaklı projeleri hedefliyor.Program kapsamında özellikle şu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ağırlık verilecek:İmalatTelekomünikasyonBilgisayar Programlama ve DanışmanlıkBilişim Altyapısı ve Veri İşlemeBilimsel Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) FaaliyetleriBakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada programın geçmiş başarılarına da dikkat çekti. 2024 yılından bugüne kadar büyüme programı kapsamında 3.899 proje için toplamda 5,6 milyar TL'lik destek kararı alındığını vurguladı.Girişimciler, 2 milyon TL'ye kadar sunulan faizsiz destek imkanından yararlanmak ve detaylı bilgi almak için KOSGEB'in resmi web adresi olan kosgeb.gov.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.