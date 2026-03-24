Ordu'da Heyelan! 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yukarı Ardıç Mahallesi Hatipler Sokak'ta yaşanan heyelan, Ali Gür'e ait bir evi tamamen kullanılamaz hale getirirken, yanındaki diğer evde ciddi yapısal zarar oluşturdu.Heyelan sadece konutlarla sınırlı kalmadı; mahalledeki tarım arazilerinde de toprak kaymaları gözlendi. Mahalle sakinleri, özellikle tarımsal faaliyetlerin etkilenmesinden endişe duyuyor.Mahalle muhtarı Abdulkadir Hoşgörül, olay sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) başvurarak bölgenin incelenmesini talep etti. Muhtar, “Olayda can kaybı olmaması en büyük tesellimiz.” dedi.Yetkililer, bölgede olası yeni toprak kaymalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Mahalle halkı tedirgin bekleyişini sürdürüyor.