İstanbul Ve Yalova’da DEAŞ’a Operasyon

Güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarını kesmeye yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul ve Yalova'da kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, örgüt mensuplarının yakınlarına maddi destek sağladıkları öne sürülen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin ailelerine çeşitli yollarla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Güvenlik birimlerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.İstanbul ve Yalova'da belirlenen noktalara yapılan operasyonlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve dokümanlara da el konuldu.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Güvenlik birimleri, örgütün finans ağına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.