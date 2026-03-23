Antalya'da Heyelan! Sürücüler Yolda Zorlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal mahalleleri birbirine bağlayan Yeşilvadi ile Karabük mahalleleri arasındaki yol, olumsuz hava koşullarının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü. Yola dökülen toprak ve taşlar, yağışın etkisiyle çamura dönüşerek ulaşımı zorlaştırdı.Çamurla kaplanan yol, sürücüler için adeta offroad parkuruna dönüşürken bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Çamurlu yoldan geçmeye çalışan bir kamyonet, zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole saplandı. O anlar, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde, kamyonetin kayarak yoldan çıktığı ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.Yoldan geçmeye çalışan başka bir araçta ise kaymayı önlemek için bagaj kısmına bir kişinin oturduğu görüldü. Çamura saplanan kamyonet, daha sonra bir traktör yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.Bölgedeki sürücüler, özellikle yağışlı havalarda yolun tehlikeli hale geldiğini belirterek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.