İstanbul'da trafikte yol verme kavgası kamerada

Yurt genelinde trafik magandalarından görüntüler gelmeye devam ediyor.Bu sefer de trafik kavgasının adresi, İstanbul Ümraniye oldu.Seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.İki sürücünün de araçlarından inmesiyle büyüyen tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.Sürücülerin yanındaki kişilerin araya girerek kavgayı ayırmaya çalışsa da sürücüler birbirlerine yumruk ve tekme atmayı sürdürdü.Kavga başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.