Altın Fiyatları Düşüşte! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yön arayışı devam eden altın fiyatları 14 Mart 2026 Cumartesi günü düşüşte. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın yön arayışını sürdürüyor.
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira?
İşte 14 Mart 2026 Cumartesi günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 7.136,03 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.853,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 23.699,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 47.641,10 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.216,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.019,58 dolar
