Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Ziyareti Panikletti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi daha sonra tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdiminin ardından Sisi ve Başkan Erdoğan baş başa görüşmeye geçti.Al-İttihadiye Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti ve iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması İsrail basınında endişeye yol açtı.The Jerusalem Post gazetesi, 'Erdoğan Riyad görüşmelerinin ardından Kahire'ye geldi: Bu durum İsrail'de endişelere yol açtı' başlıklı haberinde, Türkiye'nin Arap dünyasıyla bağlarını daha da güçlendirmek için attığı adımların son derece önemli olduğu bildirildi.Haberde, Türkiye'nin bu hamlesinin İsrail açısından da büyük önem taşıdığı; zira Ankara'nın bölgesel rolü ve İsrail'e yönelik sert tutumu nedeniyle Tel Aviv yönetiminin Türkiye'den giderek daha fazla endişe duyduğu belirtildi.The Jerusalem Post, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Mısır ile yakınlaşmasının İsrail'in manevra alanını daraltabileceğini vurguladı.Ynet haber sitesi ise, 'Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Mısır ile ilişkilerini geliştiriyor: İsrail'e karşı ortak çıkarlar koalisyonu' başlığını kullandığı haberinde, Tel Aviv'in Riyad ile normalleşme umutlarının azaldığı ve Kahire ile gergin ilişkilere sahip olunduğu bir dönemde Başkan Erdoğan'ın Mısır ve Suudi Arabistan ile iş birliği anlaşmaları imzaladığını bildirdi.Habere göre, Türkiye son yıllarda bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden inşa ederken özellikle Suudi Arabistan ve Mısır'la dikkat çekici bir yakınlaşma sürecine girdi.Bu sürecin arkasında, Ankara'nın savunma sanayiindeki yükselişi ve bölge ülkelerinin ABD'ye tam bağımlılık istememesi belirleyici rol oynuyor. Türkiye'nin özellikle insansız hava aracı (İHA) alanındaki kapasitesi ve İsrail kaynaklı güvenlik kaygıları, Suudi Arabistan ve Mısır'ı Ankara ile daha yakın iş birliğine yöneltiyor.Ynet'e göre Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır arasında uzun süredir görülmeyen bu yakınlaşma, İsrail açısından kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor.İsrail'de, Ankara'nın merkezde olduğu yeni bir denge arayışının güçlendiği değerlendirmesi yapılıyor. Bu yakınlaşmanın derinleşmesi, İsrail'in diplomatik yalnızlığını artırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.