Fransa Hükümeti X Ofisine Baskın Yaptı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in Fransa'daki ofislerine polis baskını düzenlendi. Paris savcılığının siber suçlar birimi tarafından yürütülen bu kritik operasyon, yasadışı veri çıkarma ve çocuk istismarı içeren görüntülerin bulundurulmasına iştirak etme gibi ciddi suç şüpheleri üzerine gerçekleştirildi. Yetkililer, platformun yasalara uygunluğunu denetlemek amacıyla ofiste detaylı aramalar yaptı.Soruşturmanın aslında Ocak 2025'te platformun algoritması tarafından önerilen içeriklerin incelenmesiyle başladığı belirtiliyor. Kapsam daha sonra şirketin tartışmalı yapay zeka sohbet robotu Grok'u da içine alacak şekilde genişletildi. Savcılık, soruşturma kapsamında hem Elon Musk'ın hem de eski X CEO'su Linda Yaccarino'nun Nisan ayında yapılacak duruşmalara katılmak üzere resmen çağrıldığını açıkladı.Savcılar şu anda X'in birden fazla alanda yasaları ihlal edip etmediğini derinlemesine araştırıyor. Potansiyel suçlamalar arasında çocukların cinsel içerikli görüntülerinin organize dağıtımına iştirak etmek ve cinsel içerikli deepfake görüntüleri ile kişilik haklarının ihlali yer alıyor. X kanadından baskınla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, şirket daha önceki açıklamalarında soruşturmayı “siyasi güdümlü” olarak nitelendirmişti. Ayrıca Paris savcılığı ofisi, X platformunu terk ettiğini ve bundan böyle iletişim için LinkedIn ve Instagram'ı kullanacağını duyurdu.Konu sadece Fransa ile sınırlı kalmıyor. Birleşik Krallık yetkilileri de Musk'ın yapay zeka aracı Grok tarafından oluşturulan cinsel içerikli deepfake görüntülerle ilgili soruşturmalarını sürdürüyor. Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), insanların kişisel verilerinin rızaları dışında kullanılıp kullanılmadığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını belirlemek için Ofcom ile iş birliği içinde kendi incelemesini başlattı. Avrupa Komisyonu da xAI şirketi hakkında endişelerini dile getirerek süreci yakından takip ediyor.Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ise yaşanan olaylar üzerine Fransa'daki yetkilileri sert bir dille eleştirdi. Geçtiğimiz yıl Fransa'da gözaltına alınan Durov, Fransa'yı “insanlara özgürlük tanıyan sosyal ağlara cezai kovuşturma uygulayan dünyadaki tek ülke” olmakla suçladı. Ünlü girişimci, X üzerinden yaptığı paylaşımda Fransa'nın özgür bir ülke olmadığını iddia etti.