AKOM Saat Verdi! Önce Sağanak...

AKOM İstanbul için yeni uyarılarını yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre; hafta boyunca bulutlu bir havanın hakim olacağı bildirilirken, akşam saatlerinde de sağanak geçişlerinin yaşanacağı belirtildi. AKOM, sıcaklıkların artacağı günü de açıkladı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok il için kar ve sağanak uyarılarını yineledi. Bugün pek çok kent sağanak yağışa teslim olurken AKOM yaptığı açıklamada İstanbul'da 5 gün boyunca beklenen hava durumunu paylaştı. Yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul'da hafta boyunca bulutlu bir hava etkisini gösterecek. Özellikle akşam saatlerinde ise sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.AKOM İstanbul'a kar yağacak mı sorusunu da dolaylı olarak cevapladı. Yapılan değerlendirmede, bugünden itibaren megakentte sıcaklıkların kademeli şekilde artacağı bildirildi.AKOM Sağanak yağış için saat verdiği açıklamada 'Hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken özellikle akşam saatlerinde aralıklı yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren kademe kademe artarak yeniden 15°C'ler civarına yükseleceği öngörülüyor' ifadelerine yer verdi.