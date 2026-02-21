Hatay'da Vahşet! Karı Koca Hayatını Kaybetti

  • USD: 43,69 - 43,77
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı saldırıda karı koca hayatını kaybetti, kızları ağır yaralandı.

Ekleme: 21.02.2026 - 09:54 Güncelleme: 21.02.2026 - 09:58 / Editör: Fehmi Öztürk
Saldırıda Cemile ve Hüseyin Yıldırım çifti ile kızları Melike yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Cemile Yıldırım'ın (40) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve kızı ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Yıldırım (45) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, kızının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.