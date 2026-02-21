Bozcaada'ya Ulaşıma Hava Engeli! Seferler İptal Edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada–Geyikli hattında sabah yapılması planlanan karşılıklı iki feribot seferi iptal edildi. Yetkililer, diğer hatlarda ulaşımın planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.

Bozcaada'da fırtına etkisini sürdürürken yetkililer de olumsuz bir durum yaşanmaması adına bir takım tedbirler aldı. İlk açıklama GESTAŞ'tan geldi.Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin duyurusuna göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'deki seferler yapılamayacak.Diğer güzergahlarda seferler normal şekilde devam edecek.