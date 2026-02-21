Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Detaylar...

Yatırımcılar “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularının cevabını merak ediyor. İşte 21 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...Küresel piyasalarda altın, ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesiyle birlikte uçuşa geçti. Ons altın 5000 dolar barajını aşarak tarihi seviyelerde seyrederken, gram altın 7100 TL sınırının üzerine çıktı.Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 5 bin 93 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 333 bin lira oldu.21 Şubat Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:Gram altın satış fiyatı: 7.182,08 TLÇeyrek altın satış fiyatı: 12.091,00 TLYarım altın satış fiyatı: 24.182,00 TLTam altın satış fiyatı: 46.917,24 TLCumhuriyet altını satış fiyatı: 48.216,00 TLOns altın satış fiyatı: 5.097,54 dolar