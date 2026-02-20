Tekirdağ'da 16 Yıllık Cinayet Çözüldü!
Malkara ilçesinde 2010 yılında yaşanan faili meçhul cinayet, JASAT'ın çalışmasıyla 16 yıl sonra aydınlatıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınırken 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Tekirdağ İli Malkara ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde 17 Temmuz 2010 tarihinde Niyazi Aslan'ın alacak verecek meselesi nedeniyle başından ateşli silahla vurularak ve yakılarak öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden ele alındı.
O dönem faili meçhul olarak kayıtlara geçen olayın aydınlatılması amacıyla Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, JASAT ekipleri tarafından kapsamlı çalışma yürütüldü.
2 ŞÜPHELİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ
Yapılan araştırmalar neticesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.A., S.A., Y.A., H.İ.A. ve Y.K. isimli şüpheliler tespit edildi.
İ.A. ve S.A. isimli şüphelilerin, olay tarihinden sonra hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Y.A., H.İ.A. ve Y.K. isimli şüpheliler, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerden Y.A. ile Y.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.İ.A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
