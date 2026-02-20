Ramazan'da Vücudu Çelik Gibi Yapan 6 Kural!

On bir ayın sultanı Ramazan ayı, bu yıl da sofralara bereket getirdi. Değişen öğün saatleri sağlık tartışmalarını beraberinde getirdi.Yaklaşık 15-16 saati bulan açlık süresinin ardından vücut dengesini korumanın hayati önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar, kontrolsüz beslenmenin metabolik risklerine karşı uyardı.Sindirim sistemi sağlığını korumak ve gün boyu süren halsizliği asgariye indirmek istiyorsanız, bu 6 tavsiyeye kulak verin:Günü sadece iftarla tamamlamaya çalışmak, metabolizmanızı yavaşlatır ve gün boyu aşırı halsizliğe neden olur. Sahurda protein ağırlıklı (yumurta, peynir, yoğurt) ve lifli gıdalar (tam tahıllı ekmek, yulaf) tercih ederek tokluk sürenizi uzatın.Uzun süreli açlıktan sonra mideye aniden yüklenmek sindirim sorunlarını tetikler. Orucunuzu su veya zeytin/hurma ile açtıktan sonra bir kase çorba içip 10-15 dakika beklemek, beynin doyma sinyalini almasına yardımcı olur ve aşırı yemeyi engeller.İftardan sahura kadar olan kısıtlı sürede vücudun ihtiyacı olan 2-2.5 litre suyu bir anda içmek yerine bardak bardak zamana yayın. Çay ve kahvenin suyun yerini tutmadığını, aksine vücuttan su attığını unutmayın.Ağır yağlı kızartmalar ve kavurmalar yerine; fırın, haşlama veya ızgara yöntemlerini tercih edin. Bu, hem mide yanmalarının önüne geçer hem de Ramazan boyunca gereksiz kilo alımını engeller.İftar sonrası kan şekerinin aniden yükselmesi uyku hali ve ağırlık yapar. Şerbetli, ağır hamur tatlıları yerine haftada 1-2 kez sütlü tatlıları veya taze meyveleri tercih ederek tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılayın.İftardan yaklaşık 1 saat sonra yapılacak 20-30 dakikalık hafif tempolu bir yürüyüş, sindirimi kolaylaştırır ve metabolizmanın canlanmasını sağlar.NOT: Kronik rahatsızlığı (şeker, tansiyon vb.) olanların veya düzenli ilaç kullananların oruç tutmadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları önemli.