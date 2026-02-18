İlk Teravih Bugün Kılınacak!

İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği, 'on bir ayın sultanı' olarak nitelendirilen Ramazan ayı yarın günü başlıyor.Huzur ve bereket ayı Ramazan'ın manevi iklimine girmeye hazırlanan Müslümanlar, bu akşam yatsı namazıyla birlikte camilere akın ederek Ramazan'ın ilk teravih namazını eda edecek.İftar vakitlerine göre, Türkiye'de ramazanın ilk iftarı yarın saat 17.51'de Iğdır'da yapılacak, orucu en geç Edirneliler saat 18.58'de açacak.İlk iftar, Ankara'da 18.35, Adana'da 18.29, Bursa'da 18.50, Diyarbakır'da 18.08, Edirne'de 18.58, Erzurum'da 18.02, Hakkari'de 17.55, Iğdır'da 17.51, Kayseri'de 18.26, Konya'da 18.39, Mersin'de 18.32, Rize'de 18.03, Zonguldak'ta 18.38'de açılacak.Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bugünü yarına bağlayan vakitte ilk sahura kalkacak ve niyet edecek. Yarın akşam ise ilk iftar sofraları kurulacak.Ramazan ayı boyunca camilerde mukabeleler okunacak, hatimler indirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye genelindeki camilerin temizlik, ses ve ışık sistemlerinin bakımları tamamlandı. Mahyalar da Ramazan ayı boyunca camilerin minarelerini süsleyecek.İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'e (s.a.v) Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayı, aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındırıyor. Bu mübarek ayda Müslümanlar, oruç tutarak nefis terbiyesi yapmanın yanı sıra, zekat ve fitre vererek toplumsal dayanışma ve yardımlaşma örneği sergileyecek. Ramazan ayı, yapılacak son iftarın ardından kılınacak bayram namazı ile sona erecek.