Sevgililer Günü Öncesi Gül Fiyatları Ne Durumda?

14 Şubat Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kala çiçekçilerde yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Selçuk Kösedağı, özel gün öncesi sektördeki hareketlilik ve gül fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Şubat ayıyla birlikte hazırlıklara başladıklarını belirten Kösedağı, Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen çiçeğin her zamanki gibi kırmızı gül olduğunu söyledi. Kırmızı gülün taşıdığı sembolik anlamın talebi artırdığını ifade eden Kösedağı, bunun yanı sıra çardak güller, anastasyalar ve renkli krizantemlerin de ilgi gördüğünü aktardı.Vatandaşların en çok 25'li ve 50'li buketleri tercih ettiğini dile getiren Kösedağı, az sayıda da olsa 1001 gül siparişi veren müşterilerin de bulunduğunu belirtti.Bu yıl ithal güllerin tanesinin 300 ila 400 lira arasında değiştiğini ifade eden Kösedağı, yerli güllerin ise 150 ile 200 lira arasında satışa sunulduğunu söyledi. Fiyatların güllerin boyutuna ve kalitesine göre farklılık gösterebildiğini de ekledi.Sipariş sürecinde kaliteye büyük önem verdiklerini belirten Kösedağı, güllerin mağazalara ulaşmadan önce dayanıklılık testlerinden geçirildiğini ifade etti. Böylece müşterilere daha taze ve uzun ömürlü ürünler sunulduğunu kaydetti.Evde çiçeklerin daha uzun süre canlı kalabilmesi için de önerilerde bulunan Kösedağı, vazoya yeterli miktarda su konulması ve düzenli bakım yapılmasının güllerin ömrünü uzattığını söyledi.