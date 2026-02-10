Meksika'dan Küba'ya Fren!

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol gönderen ülkelere gümrük tarifesi uygulama kararının ardından son durumu değerlendirdi. Sheinbaum, bu gelişme sonrası Meksika'dan Küba'ya petrol sevkiyatının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.ABD'nin yaklaşımını eleştiren Sheinbaum, şunları söyledi:Küba'ya petrol satan ülkelere yaptırım uygulamak son derece adaletsiz. İnsanları doğrudan etkileyen yaptırımlar hiçbir zaman haklı olamaz. Bir ülkenin yönetim sistemine katılabilirsiniz ya da karşı çıkabilirsiniz, ancak bedeli halk ödememeli.Sheinbaum, Meksika'nın petrol ihracatını sürdürebilmesine imkân tanıyacak bir anlaşma için ABD ile görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. Küba'ya yönelik insani yardımların kesilmeyeceğini belirten Sheinbaum, petrol sevkiyatının yeniden başlatılması için gerekli diplomatik adımların atılacağını söyledi.Petrol tedarikindeki daralma, Küba'da sivil havacılığı da etkiledi. Küba hükümeti, uluslararası havayolu şirketlerine sağlanan jet yakıtı ikmalini 1 ay süreyle durdurdu.Sivil havacılık otoriteleri tarafından yayımlanan NOTAM ile yabancı havayollarına ülkedeki uluslararası havalimanlarında yakıt verilmeyeceği duyuruldu. Kararın 10 Şubat'tan itibaren 11 Mart'a kadar geçerli olacağı bildirildi.Yetkililer, havayolu şirketlerine dönüş yakıtlarını kendi ülkelerinden temin etmeleri ya da Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve Meksika gibi komşu ülkelerde teknik iniş yaparak yakıt ikmali gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulundu.Bu kapsamda Air Canada, yakıt tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle Küba seferlerini geçici olarak askıya aldığını ve ülkede bulunan yaklaşık 3 bin yolcusunu geri getirmek için yolcusuz uçuşlar düzenleyeceğini açıkladı.Kübalı yetkililer, yaşanan yakıt sıkıntısının ABD yaptırımları ve tedarik zincirinde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle petrol stoklarının azalmasından kaynaklandığını belirtti.