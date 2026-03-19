ABD'nin Kalbine Sızdılar! Bakanların Yaşadığı Üsse Esrarengiz Uçuşlar

ABD'de başkent Washington'da üst düzey yetkililerin yaşadığı askeri üs üzerinde tespit edilen kimliği belirsiz insansız hava araçları (İHA), güvenlik endişelerini en üst seviyeye taşıdı.The Washington Post gazetesinin aktardığına göre, son günlerde yaşanan gelişmeler yalnızca başkentle sınırlı kalmayıp hem ülke içinde hem de küresel ölçekte geniş çaplı bir alarm durumunu tetikledi.Habere göre, son 10 gün içerisinde Washington'daki Fort Lesley J. McNair askeri üssü üzerinde bir gece içinde birden fazla İHA tespit edildi.Söz konusu üs, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth gibi kritik isimlerin ikamet ettiği yer olması nedeniyle özel önem taşıyor.Yetkililer, İHA'ların nereden geldiğini henüz belirleyemezken, yaşanan gelişme üzerine üs güvenliği artırıldı ve Beyaz Saray'da konunun ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.İki üst düzey yetkilinin güvenlik gerekçesiyle başka bir yere taşınması da gündeme geldi ancak şu ana kadar böyle bir adım atılmadı.İHA ihlalleri, ABD genelinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı. New Jersey'deki Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst ile Florida'daki MacDill Air Force Base üslerinde tehdit seviyesi 'Charlie' düzeyine yükseltildi.Bu seviye, istihbaratın olası bir saldırı ihtimaline işaret ettiği anlamına geliyor. Bir üst seviye olan 'Delta' ise doğrudan saldırı beklendiğinde devreye giriyor.Özellikle MacDill Üssü'nde hafta içinde yaşanan gelişmeler dikkat çekti; şüpheli bir paket nedeniyle ziyaretçi merkezi saatlerce kapatılırken, ayrı bir güvenlik olayı sonrası personel için 'yerinde kal' talimatı verildi.Washington'daki İHA tespitleriyle eş zamanlı olarak ABD Dışişleri Bakanlığı da dünya genelindeki tüm diplomatik temsilciliklere acil bir talimat gönderdi.Orta Doğu'daki ABD/İsrail-İran savaşının 'yansıma etkileri' yaratabileceğine dikkat çekilen talimatta, tüm temsilciliklerden derhal güvenlik değerlendirmesi yapmaları istendi.ABD'li yetkililer, İHA'ların kaynağına ilişkin net bir bulguya ulaşılmadığını belirtirken, İran bağlantılı olası bir misilleme ihtimali de göz ardı edilmiyor.Nitekim geçmiş yıllarda da benzer şekilde üst düzey isimlere yönelik İHA tehditleri ve suikast iddiaları gündeme gelmişti.2024 seçim sürecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında da kimliği belirsiz İHA'ların tespit edildiği, ayrıca İran'ın Trump'a yönelik suikast planları yaptığına dair istihbarat bulunduğu öne sürülmüştü.Aynı kapsamda eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da uzun süre devlet koruması altında tutulmuştu.Tüm bu gelişmelerin merkezinde yer alan Fort Lesley J. McNair üssü, ABD'nin en üst düzey askeri eğitim kurumlarından biri olan Ulusal Savunma Üniversitesi'ne ev sahipliği yaparken, Pentagon'un üst düzey askeri kadrolarını da barındırıyor.Ancak üs, başkentteki diğer askeri tesislere kıyasla daha sınırlı bir güvenlik tamponuna sahip olması nedeniyle son yaşanan İHA ihlalleriyle birlikte 'iç güvenlik zafiyeti mi var?' konusunu ABD'de yeniden gündeme taşıdı.Yetkililer, olayın kaynağına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve hem ülke içinde hem de yurt dışındaki Amerikan varlıklarına yönelik güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtirken, Washington semalarında görülen bu 'gizemli İHA'lar', ABD'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin artık doğrudan kendi topraklarına uzanabileceği yönündeki endişeleri güçlendirmiş durumda.