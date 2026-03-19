Samsun’da plaka değişiminde rekor: 1 yıllık işlem 20 günde tamamlandı

Samsun'da Avrupa pres plaka (APP) kullanımına geçiş sonrası yoğun plaka değişimi yaşandı. Normalde bir yılda basılması planlanan 8 bin plaka, sadece 20 gün içinde vatandaşlara teslim edildi.27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme ile standart dışı plakaların kullanımına ağır cezalar getirildi. Bu karar, Samsun'daki sürücüleri hızla plaka değişimine yönlendirdi.Kısa sürede artan talep üzerine, Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ekipleri yoğun mesai başlattı ve vatandaşların işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirdi.Oda Başkanı Hacı Eyüp Güler, süreci değerlendirerek, “APP plaka basımından dolayı yoğunluk var. Arkadaşlarımız mümkün olan en hızlı şekilde çalışıyor. Bu zamana kadar 8 bin plaka değişimi yaptık, yılda değiştireceğimiz plakayı 20 gün içinde tamamlamış olduk” dedi.Güler, başvuru yapan sürücülerin maksimum 1 saat içinde işlemlerini tamamlayabildiğini vurguladı.Plaka değişimi için 1 Nisan'ı beklememeleri gerektiğini belirten Güler, “Saat sınırlamamız yok, sürekli hizmet veriyoruz. Herkes başvurusunu yaparak plakalarını değiştirsin” ifadelerini kullandı.Yoğun talebin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor ve yetkililer vatandaşları işlemlerini geciktirmemeleri konusunda uyarıyor.