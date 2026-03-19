İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Ekleme: 19.03.2026 - 09:02 Güncelleme: 19.03.2026 - 09:09 / Editör: Erhan Şimşek
Beykoz'da İETT otobüsünün yokuş aşağı seyrederken kontrolünü kaybederek yolun sonundaki kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin incelemenin de başlatıldığı öğrenildi.
İstanbul'un Beykoz ilçesi Göksü Mahallesi Kurabiye Sokak üzerinde sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 NCV 021 plakalı İETT otobüsü yokuşlu yolda seyir halindeyken şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarparak elektrik direğine çarptı.

4 YOLCU YARALANDI

Kaza sonucu otobüs içinde bulunan 4 yolcu yaralandı.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri yaralanan vatandaşların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.